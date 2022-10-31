Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu.19'uncu dakikada Manisa FK savunmasının kaptırdığı top sonrası rakip ceza sahasına doğru ilerleyen Serdarcan Eralp, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ömer Kahveci'yi geçemedi.

20'nci dakikada gelişen Manisa FK atağında Adem Büyük'ün pasında topla buluşan Burak Altıparmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

24'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Göktuğ Erdem ceza sahası içerisine ortaladı. Topa iyi yükselen Ahmet Arda Tuzcu yaptığı kafa vuruşuyla maça dengeyi getirdi: 1-1.

28'inci dakikada Manisa FK tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Demba Diallo, sağ tarafta rakiplerinden kurtularak kale önüne sert bir top gönderdi. Kaleye paralel giden topa hiçbir Manisa FK oyuncusu dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarıya gitti.

31'inci dakikada gelişen Manisa FK atağında Taha Şahin sağ taraftan topu ceza sahası içerisine ortaladı. Gençlerbirliği savunmasından seken topu Demba Diallo ceza sahasının dışına çevirdi. Gençlerbirliği savunmasının müdahale edemediği topu önünde bulan Adem Büyük, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

66'ncı dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mert rakip ceza sahasının sağ tarafında rakibinden kurtuldu ve topu ceza sahasının içerisine çevirdi. Topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşu farklı şekilde auta gitti.

80'inci dakikada Manisa FK farkı 2'ye çıkardı. Gelişen atakta sol tarafta topla buluşan Selim Ilgaz, kalesinden çıkan Übedy Adıyaman'dan sıyırılarak ceza sahası içerisindeki Mehmet Uysal'a topu çevirdi. Mehmet Uysal'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top Gençlerbirliği savunmasından döndü. Dönen topu tamamlayan Nizamettin Çalışkan, meşin yuvrlağı ağlara gönderdi: 1-3.

87'nci dakikada Manisa FK tehlikeli geldi. Gençlerbirliği ceza sahasına doğru topu sürerek ilerleyen Selim Ilgaz'ın şutu, kaleci Übeyd Adıyaman'ın müdahalesiyle üst direkten sekerek kornere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manisa FK, Gençlerbirliği deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR:

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman - Göktuğ Erdem (Dk. 46 Mert Kula), Musa Şahindere (Dk. 73 Seyit Ali Kahya), Metehan Mert, Gökhan Gül, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 57 İlker Karakaş), Balyaev, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu

MANİSA FK: Ömer Kahveci - Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjoni, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan, Stark (Dk. 89 Fırat Sarı), Burak Altıparmak (Dk. 89 Kadir Yurdakul), Batuhan Kör (Dk. 67 Mehmet Uysal), Diallo (Dk. 75 Selim Ilgaz), Adem Büyük (Dk. 89 Eros Gredza)

GOLLER: Dk. 24 Ahmet Arda Tuzcu (Gençlerbirliği), Dk. 20 Burak Altıparmak, Dk. 31 ve Dk. 80 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Metehan Mert, Ahmet Arda Tuzcu, Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği), Adem Büyük, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Uysal (Manisa FK)