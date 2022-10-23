Bodrumspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Bodrumspor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2022- 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022- 15:29
Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Bodrumspor 18, Bandırmaspor 13 puana yükseldi.
1. Lig'de gelecek hafta Bodrumspor sahasında Boluspor'u konuk ederken, Bandırmaspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.