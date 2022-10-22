Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü sahasında Pendikspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Pendik'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Mesut Özdemir, 45+2'de Görkem Bitin (p) ve 85. dakikada ise Adrien Regattin kaydetti.

Bu sonucun ardından Pendikspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 18 puana yükseldi. Keçiörengücü ise 7 maç sonra kaybetti ve 18 puanda kaldı.

Ligin 11. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.