Spor Toto 1'inci Lig 10. hafta karşılaşmasında Altay evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 18'inci dakikada Rosheuvel atarken, Altay'ın golü 57'nci dakikada Paixao'dan geldi.

Spor Toto 1'inci Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Altay evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 18'inci dakikada Rosheuvel atarken, Altay'ın golü 57'nci dakikada Paixao'dan geldi. Bu sonuçla İzmir ekibi 8, Erzurum temsilcisi 10 puana ulaştı.

10'uncu dakikada Altay'ın sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Tolga ceza sahasına ortaladı, Mustafa Yumlu'nun ters kafa vuruşunda kaleci Göktuğ köşeye giden topu çıkardı.

16'ncı dakikada ev sahibi ekipten Salih sağdan kesti, Paixao'nun kafa vuruşunda Göktuğ uzanarak topa sahip oldu.

18'inci dakikada Erzurumspor golü buldu. Altaylı İbrahim ve kaleci Ozan'ın anlaşmazlığında topu önünde bulan Rosheuvel meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

57'nci dakikada Altay skora denge getirdi. Sağdan Tolga'nın ortasında iyi yükselen Paixao kafayla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

59'uncu dakikada ceza sahası dışından Shala'nın sert şutunda top yan direkten döndü.

88'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasek'in şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.