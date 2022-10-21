Eyüpspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta?
1. Lig'de hakemler açıklandı!
21 Ekim 2022 gram altın ne kadar?
Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi!
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Gomis Sneijder'i yakaladı! Sıradaki hedef... Gomis Sneijder'i yakaladı! Sıradaki hedef... 10:50
Fırtına seriyi sürdürmek istiyor! Fırtına seriyi sürdürmek istiyor! 10:17
Buruk'un tatlı telaşı! İlk 11'de kimi tercih edecek? Buruk'un tatlı telaşı! İlk 11'de kimi tercih edecek? 09:41
Kartal'da sakatlıklar can sıkıyor! Ismael'in zor kararı... Kartal'da sakatlıklar can sıkıyor! Ismael'in zor kararı... 09:29
Jesus'tan Arao ve Emre Mor kararı! Jesus'tan Arao ve Emre Mor kararı! 09:09
Icardi'ye sert eleştiri! "Kendini futbola vermeli" Icardi'ye sert eleştiri! "Kendini futbola vermeli" 08:53
Daha Eski
Jesus'a flaş eleştiri: Zorluk çekebilir Jesus'a flaş eleştiri: Zorluk çekebilir 08:48
Beşiktaş fizikten sınıfta kaldı! Beşiktaş fizikten sınıfta kaldı! 00:05
Jesus geldi yıldızlar kanatlandı! Jesus geldi yıldızlar kanatlandı! 00:05
Beşiktaş'ta orta saha kayıplarda! Beşiktaş'ta orta saha kayıplarda! 23:49
Gustavo'da dikkat çeken detay! Takımda kalacak mı? Gustavo'da dikkat çeken detay! Takımda kalacak mı? 23:47
Buruk'tan tam not! Kastamonu maçında... Buruk'tan tam not! Kastamonu maçında... 23:26
SON DAKİKA