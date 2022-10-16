Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Zorlu karşılaşmada Yeni Malatyaspor deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Konuk Yeni Malatyaspor'un gollerini 8. ve 75. dakikalarda Osman Haqi kaydetti.Yeni Malatyaspor Spor Toto 1. Lig'de ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Bandırmaspor 12 puanda kaldı.