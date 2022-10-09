Yeni Malatyaspor 0-1 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mavi-beyazlıların golünü Eren Tozlu kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2022- 17:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022- 18:00
Mavi-beyazlıların golünü Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 9 yaparken, Yeni Malatyaspor 3 puanda kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Erzurumspor sahasında Bodrumspor'u konuk edecek.
Yeni Malatyaspor ise Bandırmaspor'a konuk olacak.