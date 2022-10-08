TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Keçiörengücü sahasında Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Keçiörengücü - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Keçiörengücü ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiörengücü - Boluspor maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

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