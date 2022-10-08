Keçiörengücü 1-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Keçiörengücü ve Boluspor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Boluspor'un golü 43. dakikada Gökhan Alsan'dan gelirken, Keçiörengücü bu gole 72. dakikada Taha Batuhan Yayıkçı ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 15 puana yükseldi. Boluspor ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, 12 puana ulaştı.

Ligin 10. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Boluspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada kaleci Metin Uçar'ın uzun pasında topla buluşan Bardhi pasını Rashad'a attı. Rashad'ın şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba sol köşeye uzanarak şutun gol olmasını engelledi.

43. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Karadeniz'in ortası sonucu topla buluşan Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

72. dakikada sol kanattan köşe vuruşu kazanan Keçiörengücün'de topun başına geçen Bardhi'nin ortası sonucunda ceza sahasında Taha Batuhan Yayıkcı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1