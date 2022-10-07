Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Adanaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adanaspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Adanaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Bandırmaspor maçı 7 Ekim Cuma günü saat 20:00'de TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

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