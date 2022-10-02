TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Boluspor sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Boluspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - Tuzlaspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 16.00'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.