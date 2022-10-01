Rizespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Rizespor sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rizespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Rizespor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Bodrumspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da TRT SPOR, beIN Sports 1 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.