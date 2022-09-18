Göztepe 1-0 Alntınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Göztepe evinde İzmir derbisinde Altınordu ile karşı karşıya geldi. Derbiyi kazanan 1-0'lık skorla Göztepe oldu.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 21:28
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Yasin Öztekin 82. dakikada penaltıdan attı.
Öte yandan Altınordu'da Kürşad Sürmeli, karşılaşmanın 47. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Göztepe, 8 puana yükseldi. Altınordu 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Pendikspor deplasmanına gidecek. Altınordu, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.