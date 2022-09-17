Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-2 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Caner Ak, Erkan Akbulut, Mert Bulut
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muhammed (Dk. 72 Melih İnan), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Erkam Reşmen), Abdullah Aydın (Dk. 46 Bardhi), Olawoyin (Dk. 90+3 Camara), Hamza Gür (Dk. 72 Babei)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Rosheuvel), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 75 Celal Hanalp), Estrela, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 46 Shala), Süleyman Koç (Dk. 64 Muhammed Furkan Özhan), Olanare, Hasek (Dk. 84 Alican Özfesli), Eren Tozlu
Goller: Dk. 7 Olanare (Kendi kalesine), Dk. 34 Aykut Demir, Dk. 64 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 21 ve Dk 76 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 57 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 80 Bekir Karadeniz, Dk. 90+2 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)