Yeni Malatyaspor 0-0 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Altay ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 3, Altay 5 puana yükseldi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 22:26
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 3, Altay 5 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak. Altay, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.