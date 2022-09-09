Boluspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta müsabakasında Boluspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak. İki takım da zorlu maçtan galibiyetle ayrılmanın yollarını arıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 12:30