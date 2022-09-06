Boluspor Veaceslav Posmac'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Veaceslav Posmac ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2022- 18:03
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Moldovalı oyuncu Veaceslav Posmac ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen yıl Tuzlaspor'da 33 maçta forma giyen oyuncunun, sezon sonunda FC Zimbru Chisinau takımına transfer olduğu kaydedildi.
Posmac'ın 57 kez giydiği milli takım formasıyla 2 gol attığı da bildirildi.