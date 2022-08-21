Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Göztepe ilk yarının sonunda öne geçen taraf oldu. Maçın 44. dakikasında Hüsamettin Yener takımı adına golü kaydetti. Erzurum ekibi 81. dakikada Olanare ile penaltıdan skoru tayin etti.

İki takım karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.