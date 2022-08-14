Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Bodrumspor sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Bodrumspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri Samet Yalçın (2) ve Süleyman Özdamar kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Cengizhan Akgün'den geldi.

Bu sonucun ardından Bodrumspor sezona galibiyetle başladı ve 3 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.