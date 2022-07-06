Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Sefa Yılmaz'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varmıştır. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Sefa Yılmaz'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
TRANSFER HABERİ: Çaykur Rizespor Sefa Yılmaz’ı kadrosuna kattı
Transfer haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sivasspor'dan Sefa Yılmaz'ı renklerine bağladı.
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Yayın Tarihi: 06.07.2022- 16:38