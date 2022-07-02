TRANSFER HABERİ: Harun Tekin Eyüpspor'da!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Kasımpaşa'dan kaleci Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 02.07.2022- 20:53
İstanbul ekibi, Kasımpaşa'dan 33 yaşındaki kaleci Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Eyüpspor'un açıklaması:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Harun Tekin. Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Harun Tekin'i kadrosuna kattı. Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz"