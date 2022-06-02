Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı mücadelenin canlı yayınına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finali Kocaeli Stadı'nda oynanıyor. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny
İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim