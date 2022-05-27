Sakaryaspor kaleci Cihan Topaloğlu ile anlaştı

1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları başladı. Küme düşen Altay'ın kalecisi Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sakarya, transferi açıkladı. İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, kaleci Cihan Topaloğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Altay forması giyen kaleci Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Cihan" ifadesine yer verildi.