Sakaryaspor kaleci Cihan Topaloğlu ile anlaştı
1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları başladı. Küme düşen Altay'ın kalecisi Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sakarya, transferi açıkladı. İşte detaylar...
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 16:14
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, kaleci Cihan Topaloğlu'nu kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Altay forması giyen kaleci Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Cihan" ifadesine yer verildi.
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