TFF 1. Lig'de play-off hattına kalan Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Erzurumspor-İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Erzurumspor - İstanbulspor | CANLI (Play-Off Erzurumspor - İstanbulspor maçı izle)
TFF 1. Lig'de play-off hattına kalan Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Erzurumspor-İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 25.05.2022- 20:00
ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Erzurumspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve BeIn Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahid, Estrela, Hasek, Gökhan, Eren, Novikovas, Olanare
İstanbulspor : Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Emrecan, Ali, Melih, Ferhat, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim
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