Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar devam ediyor. Başkan Ali Koç'un katıldığa bir programda teknik direktör konusunda İsmail Kartal ve Jorge Jesus'un adını söylemesine rağmen ibrenin Jesus'tan yana olduğu öğrendildi. Buna göre transfer planlamalarına başlayan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un 4-5 transfere işaret etmesinin ardından gözler bu isimlerin kim olacağına çevrildi. İşte teknik direktör konusunda favori olan Jorge Jesus'un listesinde yer alan futbolcular...(FB spor haberleri)