Erzurumspor 2-4 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan 4-2'lik skorla İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlıların gollerini, Ferhat Yazgan, Rroca, Ethemi ve Muhammer kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise Eren Tozlu'dan geldi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 25.05.2022- 21:30
Mücadeleyi kazanan 4-2'lik skorla İstanbulspor oldu.
Sarı-siyahlıların gollerini, Ferhat Yazgan, Rroca, Ethemi ve Muhammer kaydetti.
Erzurumspor'un golleri ise Eren Tozlu'dan geldi.
İstanbulspor - Erzurumspor maçının rövanşı 29 Mayıs pazar günü saat 18.00'de oynanacak.