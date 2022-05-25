Erzurumspor 2-4 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan 4-2'lik skorla İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlıların gollerini, Ferhat Yazgan, Rroca, Ethemi ve Muhammer kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise Eren Tozlu'dan geldi.