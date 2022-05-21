Kocaelispor 4-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta düşmesi kesinleşen Kocaelispor evinde Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Rashedd, Yiğit Ali Bayrak (2), Yusuf Emre Yaman kaydetti. Konuk takımın tek golü Ciss'ten geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 22:22
Mücadelede Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Ibrahim Akanbi Rashedd, 63. dakikada Yiğit Ali Bayrak ile 78. dakikada ve 90. dakikada Yusuf Efe Yaman kaydetti. Konuk Adanaspor'un tek golü 67. dakikada Amadou Ciss'ten geldi.
Daha önce küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor, bu galibiyetle sezonu 44 puanda bitirdi. Adanaspor ise 45 puanla sezonu tamamladı.