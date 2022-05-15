TFF 2. Lig'i şampiyon tamamlayarak 12 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları başladı. Sakarya ekibi, kadrosunu güçlendirmek için önemli hamleler yapmayı planlıyor. Yeşil-siyahlılar, ilk olarak Remi Mulumba ve Ibrahima Balde'yi listesine aldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı'nın talebi doğrultusunda yabancı futbolcu arayışına girdi. sakaryaspor'un kadrosuna katmayı planladığı isimler arasında Bandırmaspor forması giyen orta saha oyuncusu remi mulumba ile Giresunspor ile sezon tamamlanmadan yollarını ayıran Ibrahima Baldé yer alıyor. Ibrahima Baldé için sakaryaspor'un ciddi olarak temasa geçtiği öğrenilirken oyuncunun transfere sıcak baktığı fakat maliyetinin şimdilik transferin önündeki en büyük engel olduğu gelen bilgiler arasında. Kongolu remi mulumba için henüz teklif yapılmadığı öğrenildi.