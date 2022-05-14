Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor TFF 1. Lig'e veda etti!

Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor TFF 1. Lig'e veda etti!

Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor küme düştü. Böylelikle Balıkesirspor'un ardından 3 takım daha 1. Lig'e veda etmiş oldu. İşte detaylar...

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 17:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022- 18:42