İstanbulspor ile Adanaspor TFF 1. Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Istanbulspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Istanbulspor - Adanaspor maçının detayları...

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TFF 1. Lig'de 36. hafta maçında heyecan devam ediyor. Istanbulspor - Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Istanbulspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Istanbulspor - Adanaspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve BeiN Connenct'te canlı yayınlanacak.