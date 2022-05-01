TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ümraniyespor sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor -Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ümraniyespor -Balıkesirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 35. hafta maçında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Balıkesirspor mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor -Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR -BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor -Balıkesirspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.