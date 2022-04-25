Samsunspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Fofana ve Tallo kaydetti. İzmir ekibinin tek golü ise Emircan'dan geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 22:54
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanarak üç puanı aldı.
Maçın 31. dakikasında Emircan Gürlük Altınordu'yu öne geçirdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise Fofana skoru 1-1'e getiren isim oldu. 90+3'e gelindiğinde ise Tallo sahneye çıkarak Samsunspor'u öne geçiren ve 3 puanı getiren isim oldu.
Bu sonuçla Altınordu, namağlup serisini 8 maça çıkardı ancak 1 puanla yetindi. Samsunspor ise 4 maçlık aranın ardından galibiyet elde etmiş oldu.
Altınordu bu beraberlikle 42 puana yükselirken Samsunspor ise puanını 44'e çıkardı.