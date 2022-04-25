Samsunspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Fofana ve Tallo kaydetti. İzmir ekibinin tek golü ise Emircan'dan geldi.