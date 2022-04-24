TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor - BB Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında heyecan devam ediyor. İstanbulspor - BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.