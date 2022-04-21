TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adanaspor sahasında Samsunspor konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adanaspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında heyecan devam ediyor. Adanaspor - Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Samsunspor maçı 21 Nisan Perşembe günü saat 17.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.