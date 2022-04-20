TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Menemenspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Menemenspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında heyecan devam ediyor. Menemenspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Kocaelispor maçı 19 Nisan Salı günü saat 18.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.