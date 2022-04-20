Menemenspor 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor sahasında Kocaelispor'u konuk etti. İzmir ekibi 1-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Menemenspor'un golünü Toni Correia Gomes kaydetti. Kocaelispor'un golü ise Gueye'den geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 20:04
Menemenspor, 34. dakikada Toni Correia Gomes ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Kocaelispor'da Babacar Gueye 66. dakikada fileleri havalandırdı ve skoru belirledi.
Bu sonucun ardından iki takım da 37 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Menemenspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.