TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Keçiörengücü sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Keçiörengücü - Denizlispor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında heyecan devam ediyor. Keçiörengücü ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Denizlispor maçı 15 Nisan Cuma günü saat 14:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.