Manisa FK 2-0 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK, play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Okan Eken ve Erhan Çelenk kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 15:23
Ev sahibi takımın gollerini Okan Eken ve Erhan Çelenk kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 43 yaparken, Samsunspor 42 puanda kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Manisa FK deplasmanda Altınordu'ya konuk olacak.
Samsunspor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.