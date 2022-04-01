Boluspor'a Ukraynalı kaleci: Oleksandr Rybka!

Transfer haberi: Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka'yı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kaleci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ifade edildi. İşte detaylar...

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 17:13