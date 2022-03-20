TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manisa FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 29. hafta maçında heyecan devam ediyor. Manisa FK ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Ankaragücü 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.