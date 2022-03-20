Bandırmaspor 3-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı. Play-off hattının içinde yer alan Bandırmaspor rakibini 3-1 mağlup ederek ilk 2 iddiasını sürdürdü. Bandırmaspor'a Tuzlaspor karşısında galibiyeti getiren golleri Levent Ayçicek, Caner Cavlan ve Osmajic kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü ise Bardhi'den geldi.