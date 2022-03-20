Bandırmaspor 3-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı. Play-off hattının içinde yer alan Bandırmaspor rakibini 3-1 mağlup ederek ilk 2 iddiasını sürdürdü. Bandırmaspor'a Tuzlaspor karşısında galibiyeti getiren golleri Levent Ayçicek, Caner Cavlan ve Osmajic kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü ise Bardhi'den geldi.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 15:25
Bandırmaspor'a Tuzlaspor karşısında galibiyeti getiren golleri Levent Ayçicek, Caner Cavlan ve ve Osmajic kaydetti.
Tuzlaspor'un tek golü ise Bardhi'den geldi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 49 yaparken, Tuzlaspor 34 puanda kaldı.