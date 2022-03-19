TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Menemenspor sahasında Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Menemenspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 29. hafta maçında heyecan devam ediyor. Menemenspor - Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Boluspor 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.