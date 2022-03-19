Menemenspor 3-2 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor sahasında Boluspor'u 3-2 mağlup ederek düşme hattından biraz olsun uzaklaşmış oldu. İzmir ekibinin gollerini Muhammet Ertürk, Oğuzhan Çapar ve Abdoulaye Cisse kaydetti. Bolu temsilcisinin Kabongo Kasongo ve Kemal Rüzgar ile bulduğu goller puan almak için yeterli olmadı.