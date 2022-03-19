Spor Toto 1'inci Lig 29'uncu hafta mücadelesinde Nasadoge Menemenspor evinde Beypiliç Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Muhammed Himmet, Oğuzhan ve Cisse atarken, Bolu ekibinin gollerini Kassongo ve Kemal kaydetti. Konuk takımda Ali, 57'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Menemenspor 35 puana ulaşırken, Boluspor 35 puanda kaldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Muhammet Ertürk, Oğuzhan Çapar ve Abdoulaye Cisse kaydetti.
Bolu temsilcisinin Kabongo Kasongo ve Kemal Rüzgar ile bulduğu goller puan almak için yeterli olmadı.
Konuk ekipte 57. dakikada ikinci sarı kartını gören Ali Keten kalan sürede takımını bir kişi eksik bıraktı.
Bu sonucun ardından puanını 35'e yükselten Menemenspor, maç fazlası ve averajla 12. sırada yer aldı.
İzmir deplasmanından eli boş ayrılan Beypiliç Boluspor da 35 puan ve averajla 10. sırada konumlandı.