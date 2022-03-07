Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Hakan Çinemre kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Denizlispor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada gelişen Denizlispor atağında Ömer Şişmanoğlu'nun şık rövaşatası yandan auta gitti

12. dakikada Sedat'ın uzun pasında topla buluşan Peter'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

14. dakika da Balıkesirspor gole çok yaklaştı. Peter'la verkaç yapan Otoo'nun şutu direk dibinden dışarı gitti.

40. dakikada Gökhan Süzen Atilla'yı önde görünce kaleyi denedi. Top yandan auta gitti.

41. dakikada Balıkesirspor orta sahada kazandığı topla hızlı bir atak geliştirdi. Halil'in pasında Anıl'ın şutu üstten dışarı gitti.

43. dakikada Balıkesirspor mutlak bir gol fırsatından yararlanmadı. Otoo'nun derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil İbrahim Çolak topu dışarıya attı.

50. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında bir anda topu önünde buldu. Yakın mesafeden şutu auta gitti.

71. dakikada kornerden seken topu önünde bulan Kevin Mayi net fırsattan yararlanamadı.

84. dakikada Denizlispor golü buldu. Serbest vuruşta düzgün bir kafa vuruşu yapan Hakan Çinemre topu ağlara gönderdi. 0-1