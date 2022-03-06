TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Tuzlaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Tuzlaspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - İstanbulspor 6 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.