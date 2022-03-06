Tuzlaspor 0-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-siyahlıların gollerini Ethemi ve İbrahim Yılmaz kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 18:00
Sarı-siyahlıların gollerini Ethemi ve İbrahim Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 46 yaparken, Tuzlaspor 34 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta İstanbulspor Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Tuzlaspor ise Bandırmaspor'a konuk olacak.