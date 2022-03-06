Eyüpspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Maçın kazananı 1-0'lık skorla Ümraniyespor oldu. Mücadeledeki tek golü 13. dakikada Onur Ayık kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 22:13
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Onur Ayık kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor puanını 55'e yükseltti. Eyüpspor 42 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Adanaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Altınordu'yu ağırlayacak