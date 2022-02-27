TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Ümraniyespor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Samsunspor 27 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.