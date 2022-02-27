Erzurumspor 0-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Başkent ekibi rakibini 21. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 18:18
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 21. dakikada Yusuf Abdioğlu kaydetti. MKE Ankaragücü'nde Yasin Güreler 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. BB Erzurumspor ise 44 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Ankaragücü, Bandırmaspor'u konuk edecek. Erzurumspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.