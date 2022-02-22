Kadrosunda Umut Bulut, Bogdan Stancu, Oğulcan Çağlayan gibi Süper Lig tecrübesi bulunan TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdı.

İstanbul ekibi ayrılığı resmen açıkladı.

Ayrılık sonrası bir açıklama yapan teknik direktör Zafer Turan, "İki seneden beri hizmet ettiğim Eyüpspor Kulübü'nden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Güçlü oyun, iyi futbol bazen anlamsız kalıyor. Futbol sonuç oyunu. Hep şunu söyledim, Eyüpspor Kulübü'ne kimsenin zarar vermesine izin vermem. Bu ben bile olsam, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için ayrılıyorum. Bu zamana kadar bize desteklerini hiç eksik etmeyen Sayın Başkanımız Murat Özkaya'ya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a, bütün calışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ve güzel günler geçirdiğimize inandığım taraftarlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor, bu sezon ligde TFF 1. Lig'de 24 maçta 42 puan topladı. İstanbul temsilcisi TFF 1. Lig'de 6. sırada yer alıyor.