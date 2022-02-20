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TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Samsunspor - Denizlispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SAMSUNSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Denizlispor 20 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.